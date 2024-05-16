Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Eskişehir ve Siirt çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA (İGFA) - Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KAR ERİMESİ UYARISI : Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile Perşembe günü beklenen yeni yağışlar sebebi ile önümüzdeki bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güneyi ve batısının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu, güneyi akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde, zamanla bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de akşam saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu,
YOZGAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra güneydoğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışı
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek ve dağlık kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 akşam saatlerinde doğusu 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile öğle ve akşam saatlerinde Güney Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 6; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.