Gölbaşı ilçesinde devam eden TOKİ konut inşaatlarında çalışan işçiler, akşam saatlerinde yedikleri yemekten sonra fenalaşmaya başladılar. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından işçiler, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnşaat işçilerinin sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren yetkililer, işçilerin yedikleri yemekten dolayı zehirlenerek fenalaştığına dair iddiaların olduğunu belirtti. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, işçilerin yaşadığı gıda zehirlenmesi olayının ardından alınacak önlemler de değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA