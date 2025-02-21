AK Parti’nin yeni döneme dair önemli kararlar almasının beklendiği kongrede, partinin yol haritasının şekilleneceği belirtiliyor. Erdoğan, açıklamasında “AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız” diyerek kongrenin siyasi süreç açısından önemine vurgu yaptı.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin Detayları:

Tarih: 23 Şubat 2025, Pazar

Yer: Ankara Spor Salonu

Kongrede, partinin yeni dönem politikaları ve Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Kaynak : PHA