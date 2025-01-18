"YPG'nin Varlığı Suriye'nin Güvenliğini Tehdit Ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG’nin Suriye topraklarının üçte birini işgal ettiğini belirterek, örgütün bölgenin huzuru ve güvenliği için en büyük engel olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Ülke topraklarının üçte birini işgal altında tutan YPG terör örgütü, Suriye'nin güvenliği için en büyük engeldir. Başkalarının ajandalarına hizmet ederken son kullanma tarihi geçen her yapı gibi, bu örgütün de çöpe atılması yakındır. Bundan kaçış yok, kurtuluş yok” dedi.

"Suriye’de Terör Unsurları Tasfiye Edilmeli"

Suriye meselesine değinen Erdoğan, Türkiye’nin bu konuda haklılığının tarih tarafından onaylandığını söyledi. “Suriye’de eli silahlı bölücü terör örgütü varlık gösterdiği sürece kendimizi tam olarak emniyette hissedemeyiz” diyen Erdoğan, Baas rejiminin çöküşünü hatırlatarak, “Suriye halkı, geleceğini kendi belirleyeceği yeni bir yönetimin inşası yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de buna gereken desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

"Silahlar Gönüllü Olarak Bırakılacak Ya da Cebren Bıraktırılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeledeki kararlılığını yineledi. "Terör örgütü silah bırakır, kadrolarını dağıtır ve siyasi kadroları gerçek bir Türkiye partisi gibi davranırsa bunun kazananı tüm Türkiye olacaktır. Yoksa bizim terör örgütünü son militanına kadar yok edecek gücümüz ve kararlılığımız mevcuttur” dedi. Erdoğan, sözlerini “Cudi'de biz varız, Gabar'da biz varız. Ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak” diyerek tamamladı.

"Muhalefet Türk Siyasetinin Kalitesini Düşürüyor"

Muhalefeti de eleştiren Erdoğan, “Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen durumunu hepiniz görüyorsunuz. Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil. Küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, milletimizin geleceğini belirleyecek bu dönemde boş işlerle uğraşmayı bırakıp gerçeklere dönmeliler” dedi.

"Suriyelilere Güvenli ve Onurlu Dönüş Desteği"

Erdoğan, Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yönelik politikasını da netleştirdi. “Suriyeli kardeşlerimizden ülkelerine güvenli ve onurlu şekilde dönmek isteyenlere gereken yardımları yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA