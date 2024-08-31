Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği başarıları vurgularken, önümüzdeki dönemde ordunun güçlendirilmesi için planlanan projelerden bahsetti.

Savunma Sanayiinde Yeni Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayiinde atılan önemli adımlara dikkat çekti. "Anadolu gemimizle inşallah şimdi onun daha büyüğünü, yani uçak gemimizi hazırlıkları yapılıyor. Bir an önce onu da ordumuzun saflarına katacağız," diyen Erdoğan, savunma kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik projelerin hızla devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli savunma araçlarıyla tam bağımsız bir Türkiye hedefine adım adım yaklaştığını vurgulayarak, "KAAN'ımız, Hürjet'imiz, Atak'ımız, Gökbey'imiz, denizaltılarımız, Altay Tank'ımız, füzelerimiz ve birçok savunma kabiliyetimizle tam bağımsız Türkiye idealimize emin adımlarla ilerliyoruz," ifadelerini kullandı.

"İstiklal Harbimiz Dünyada Eşi Benzeri Olmayan Bir Başarıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle düzenlenen konser öncesinde yaptığı konuşmada, İstiklal Harbi’nin Türk milletinin tarihinde eşsiz bir yere sahip olduğunu belirtti. "İstiklal harbimiz başlı başına dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir başarıdır. Türk milleti, tarih yapan ve tarih yazan vasfını bir kez daha göstermiştir," şeklinde konuşan Erdoğan, bu başarıların Türk askerinin kahramanlığı ile perçinlendiğini ifade etti.

"Cumhuriyet Boyunca Pek Çok Kirli Senaryoya Maruz Kaldık"

Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin geçmişte birçok zorlu süreçten geçtiğini hatırlatarak, Cumhuriyet boyunca sokak olayları ve darbeler gibi pek çok kirli senaryoya maruz kaldıklarını belirtti. "Bugünlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek değil, içerde ve dışarda vuruşarak geldik. Bizi yolumuzdan geri döndüremediler. Bugün de millet olarak hedeflerimize odaklanmış durumdayız," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıların, geleceğe yönelik büyük bir vizyonun parçası olduğunu belirterek, uçak gemisi projesinin yanı sıra, diğer savunma sanayii projelerinin de hızla devam ettiğini duyurdu. Erdoğan, "Ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz," dedi ve tüm vatandaşları bu büyük hedefe katkıda bulunmaya davet etti.

Kaynak : PHA