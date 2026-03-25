Erdoğan, geçmişte olduğu gibi bugün de hiçbir tuzağa düşmediklerini vurguladı.

“Hiçbir Dönemde Oyuna Gelmedik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Türkiye’nin tarih boyunca dış müdahalelere ve oyunlara karşı dirayetli bir tutum sergilediğini belirterek, “Hamdolsun ki tarihimizin hiçbir döneminde oyuna gelmedik, bugün de birilerinin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgesel Savaşlara Net Mesaj

Erdoğan açıklamasında, bölgede yaşanan gerilimlerin daha da derinleşmesine karşı olduklarını dile getirdi. Savaşın bölge ülkeleri arasında bir yıpratma savaşına dönüşmesini istemediklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin barıştan yana tavrını yineledi.

“Türkiye Kararlı: Ateş Çemberinin Dışında Kalacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin mevcut kriz ortamında nasıl bir yol izleyeceğine dair net bir mesaj verdi. Ülkenin bu tür çatışmaların dışında kalması konusunda kararlı olduklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin güvenliğini ve istikrarını koruma vurgusu yaptı.

Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısında dengeli ve temkinli politikalarını sürdüreceği mesajı, açıklamanın en dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

Erdoğan, Türkiye’nin hem kendi çıkarlarını koruyacağını hem de bölgesel barış için çaba göstermeye devam edeceğini ifade etti.

ANKARA / TEKHA