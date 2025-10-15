Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin her bölgesinin eşit önemde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Enez'den Şemdinli'ye, Şavşat'tan Datça'ya kadar 81 ilimizin tüm ilçeleri bizim için aynı önemde, aynı kıymettedir. Huzur ve güvenlik bizim için temel önceliğimizdir. Her ilçemizi kalkındırmak, geleceğe güçlü şekilde hazırlamak mecburiyetindeyiz' ifadelerini kullandı.

'Her Vatandaşa Eşit Hizmet Götürmek Devletin Görevidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kaymakamlara önemli görevler düştüğünü belirterek, 'Enez'den Şemdinli'ye, Şavşat'tan Datça'ya 81 ilimizin tüm ilçeleri bizim için aynı önemde kıymetlidir. Huzur ve güvenlik bizim için temel önceliğimizdir. Her ilçemizi kalkındırmak, geleceğe güçlü şekilde hazırlamak mecburiyetindeyiz. Siz genç kaymakamlara da öneli işler düşüyor. İnancı, kimliği siyasi görüşü ne olursa olsun 783 bin kilometrekarelik vatan toprağındaki herkes devletin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Devletin görevi vatandaşını hizmet etmektir' ifadelerini kullandı.

'Adaletv ve Hakkaniyetten Şaşmayacaksınız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakamların görevlerini büyük bir sorumlulukla yerine getirmeleri gerektiğini belirterek, 'Bu vazifeleri hakkıyla icra etmek her babayiğidin harcı değildir. Bu iş dikkat ister, samimiyet ve adanmışlık gerektirir. Dört duvara hapsolup 8-5 arası çalışarak bu işi yerine getiremezsiniz. Gerektiğinde ailenize ayırdığınız zamandan feragat edeceksiniz' diye konuştu.

Adaletin devletin temeli olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Sizler devletin gören gözü, işiten kulağı olacaksınız. Gerektiğinde uykunuzdan, ailenizden feragat edip vatandaşın yanında olacaksınız' dedi.

'Makamlar Gelip Geçicidir, Esas Olan Geride İz Bırakmaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kaymakamlara tevazu ve hizmet vurgusu yaparak, 'Çeyrek asrı geride bırakmış bir devlet adamı olarak söylüyorum; makamlar, koltuklar, unvanlar gelip geçicidir. Bunlar birer imtihan vesilesidir. Esas olan geride yad edilecek eser ve hizmetler bırakmaktır. Milletin gönlünde yer almak için kibri ve enaniyeti kendinizden uzak tutacaksınız' dedi.

'Kapınıza Gelen Kimseye Tepeden Bakmayın'

Kaymakamların halkla ilişkilerinde tevazu göstermesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapınıza çalan kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyeceksiniz. Personeliniz dâhil herkese karşı alçak gönüllü olacak, kalp kırmamaya dikkat edeceksiniz. Bizim insanımız mahcup ve mağrurdur. Muhtaçların, garip gurebanın size başvurmasını beklemeyecek, gerekirse siz onları bulacaksınız' dedi.

'Sosyal Medya Şovuna Asla Müsaade Etmeyiz'

Kamu görevlilerinin sosyal medya kullanımına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sosyal medyayı kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak yerine şahsi PR çalışmasına alet eden idarecilere toleransımız yoktur. Görevi ne olursa olsun, kamu yönetiminde görev yapan herkes devletin itibarını koruyacak şekilde davranmalıdır. Kaş yapayım derken göz çıkarma durumuna mahal verilmemelidir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE