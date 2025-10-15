13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla Adıyaman genelinde, öğrencilerin afet bilincini artırmak ve olası acil durumlara hazırlık düzeyini güçlendirmek amacıyla tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat, AFAD, UMKE ve MEB AKUB ekiplerinin katılımıyla, tüm okullarda eş zamanlı olarak yapıldı.

Merkezde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Şehit Cem Özgül Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, öğretmenler ve okul idareleri afet anında uygulanacak tahliye prosedürlerini birebir deneyimledi.

Tatbikat kapsamında öğrencilere, alarm sesi sonrası sınıflarından düzenli bir şekilde çıkış, güvenli toplanma alanlarına intikal, panik anında yapılması gerekenler ve ekip koordinasyonu konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Ekiplerin yönlendirmesiyle gerçekleştirilen senaryolarda, kurtarma, ilk yardım ve tahliye süreçleri canlandırılarak afet durumlarında doğru davranış biçimleri pekiştirildi.

Kaynak : PERRE