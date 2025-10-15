Şeriban ÖZÇAKMAK - AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Hüseyin Özhan Adıyaman İl Özel İdaresi'nin yürüttüğü önemli yatırımı duyurdu. Milletvekili Özhan, Adıyaman-Kahta Devlet Yolu'ndan başlayıp Kahta-Sincik Devlet Yolu'na uzanan Gözebaşı, Boğazözü, Kömür, Bölükyayla, Çaltılı ve Çukurtaş güzergâhındaki proje ile toplam 30 kilometrelik yolun BSK (Sıcak Asfalt) ile yenilendiğini açıkladı.

Yolun genişliği ortalama 8 metre olup, ihale bedeli 60 milyon TL olarak belirlendi. Proje sayesinde Kömür ve Bölükyayla beldeleri ile 25 köyde yaşayan yaklaşık 30 bin vatandaş, daha güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım imkanına kavuşacak.

Milletvekili Özhan, 'Adıyaman'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE