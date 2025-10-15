Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, tayini çıkan Besni İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bengü Nehir Buğdaycı Yalçın'ı makamında kabul etti. Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Şirik, Dr. Buğdaycı Yalçın'a görev süresi boyunca sağlık hizmetlerine yaptığı katkılardan ve yürüttüğü özverili çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Dr. Bengü Nehir Buğdaycı Yalçın ise görev süresi boyunca kendisine verilen destek ve rehberlik için İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PERRE