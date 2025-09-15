Bugün Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin meselesine odaklanan bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında İsrail'in saldırganlığına karşı İslam dünyasının birliğini vurguladı.

Gazze'deki insani krizi ve iki devletli çözüm çabalarını ele alındığı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi ve kalkınma alanındaki kabiliyetlerini kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, bölgesel istikrar için iş birliğinin şart olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "İsrail'in güçlü bir tepki ve yaptırımla muhatap olmadan kısa vadede durmayacağını, işgal ve istikrarsızlık politikalarına hız vereceğini biliyoruz. Bunu engelleyecek imkanlarımızın olduğunun farkındayız. Artık bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır. Bunların başında caydırıcı bir savunma sanayi ve kalkınma geliyor. Yeteneklerimizi ve tecrübelerimizi kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Gelecek on yılları kazanmak için iş birliğimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"KATAR'IN HER DAİM YANINDAYIZ"

“Son saldırı İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır" diyen Erdoğan, "Dünya kamuoyunun bu toplantımızı İslam aleminin Katar'a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Türkiye olarak dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu tekraren vurguluyorum" dedi.

Zirve, 90'dan fazla ülkenin katılımıyla iki devletli çözüm için umut verici adımlar atılmasına odaklandı.