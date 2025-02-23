"Türkiye’yi Trilyon Dolarlık Ekonomiler Ligine Taşıdık"

Erdoğan, AK Parti’nin ekonomik başarılara imza attığını belirterek, Türkiye’yi daha fazla yatırım, üretim ve ihracat prensibiyle büyüttüklerini ifade etti.

"Dolar cinsi milli geliri 6 kat artırarak Türkiye’yi trilyon dolarlık ekonomiler ligine taşıdık. Dünya ekonomisinden aldığımız payı %0,7’den %1,1’e yükselttik."

Kişi başına düşen milli gelirin de ciddi bir artış gösterdiğini belirten Erdoğan, 2023 itibarıyla 13 bin 243 dolara ulaştıklarını ve bu rakamın yakın zamanda 15 bin doları aşacağını söyledi.

"Dünyanın en büyük 11’inci, Avrupa’nın ise dördüncü büyük ekonomisi olduk. Savunma sanayinden otomotive, tarımdan turizme kadar her sektörde gücümüzü tahkim ettik. Bugün insansız hava araçları üretiminde dünyada birinciyiz."

"Merkez Bankası Rezervleri Tarihi Zirvede"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi politikalarının etkisini görmeye başladıklarını belirterek, Merkez Bankası rezervlerinin Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti.

"Üretim ve yatırımla birlikte istihdam oranımız artıyor. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için son 2 yılda 75 milyar dolarlık kaynak kullandık. Mali disiplinden taviz vermedik."

Erdoğan, enflasyonun düşüş sürecinin hızlanacağını belirterek, alım gücünün artacağı mesajını verdi:

"Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek. Enflasyon düştükçe alım gücü yükselecek ve 85 milyonun tamamı bundan olumlu etkilenecek."

"Kira ve Konut Fiyatlarını Dengeye Getireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı reform planı kapsamında yeni ekonomik ve sosyal dönüşüm adımları atılacağını duyurdu.

"Programımızı ekonomik dönüşüm, yeşil dönüşüm, yargı ve temel haklar ile siyasi ve idari düzenlemeleri içerecek şekilde hazırladık. Kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceğiz. Deprem bölgesinin imarı başta olmak üzere diğer şehirlerimizde kentsel dönüşüm projelerimiz hızlanarak devam edecek."

"Kadınların ve Gençlerin İstihdamını Artıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin ve kadınların istihdama daha fazla katılımını sağlamak için özel politikalar geliştireceklerini belirtti.

"Yüksek öğretim sisteminde revizyona giderek, üniversitelerin şehirlerle birleştiği ve üretim süreçlerine aktif olarak katıldığı yeni bir model oluşturacağız."

Türkiye’nin demografik yapısının güçlendirilmesi için de önemli adımlar atılacağını belirten Erdoğan, alarm veren nüfus artış hızının yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yargıda ihtisaslaşmayı sağlayacak, bilirkişilik müessesesini revize ederek, makul sürede yargılanma hakkını güçlendireceğiz. Ceza ve infaz sisteminde değişikliğe giderek suç, yaptırım ve infaz dengesini iyileştireceğiz."

"Demokrasimizi Yeni, Sivil ve Kuşatıcı Bir Anayasayla Taçlandıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarına da değinerek, mevcut anayasanın günün koşullarına uyumlu hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Demokrasimizi yeni, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla taçlandırma hedefimizi muhafaza ediyoruz."

Kongrede Seçimler: Abdullah Güler Divan Başkanı Oldu

AK Parti Kongresi, divan başkanı ve üyelerinin seçimiyle başladı. Kongrede Divan Başkanlığına AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler seçildi.

Divan üyeleri şu isimlerden oluştu:

Divan Başkan Yardımcısı: Ali İhsan Yavuz

Divan Üyeleri: İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş.

Siyasi Partilerden Kongreye Geniş Katılım

Kongreye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel başta olmak üzere birçok siyasi partiden temsilciler katıldı.

Kongrede yer alan siyasi temsilciler arasında şunlar bulunuyor:

MHP Genel Başkan Yardımcıları: Zühal Topçu, Yaşar Yıldırım

CHP Genel Başkan Yardımcıları: Aylin Nazlıaka, Volkan Demir

İYİ Parti Temsilcileri: Alper Akdoğan, Kevser Ofluoğlu

Saadet Partisi Temsilcileri: Sabri Tekir, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca

Büyük Birlik Partisi, DSP, DYP, HÜDA-PAR ve Vatan Partisi temsilcileri

Erdoğan, Parti Rozetlerini Taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmanın ardından partiye yeni katılanlara rozet taktı.

İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman ve Salim Ensarioğlu

Gelecek Partisi’nden ayrılan Serap Yazıcı Özbudun

Erdoğan, yeni katılımcılara rozetlerini takarak, "AK Parti ailesi büyümeye devam ediyor" mesajını verdi.

Erdoğan Tek Genel Başkan Adayı

Kongrede genel başkanlık seçimi yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tek aday olarak yarışacak.

"Bin 607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Parti Tüzüğü’nün 66 ve 68. maddelerine göre, genel başkan adayı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Genel Merkez Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu seçimleri yapılacak."

AK Parti Yeni Döneme Hazırlanıyor

8. Olağan Büyük Kongre, AK Parti’nin ekonomik ve siyasi reformlarını açıklaması açısından kritik bir süreç olarak değerlendiriliyor.

Öne çıkan başlıklar:

- Enflasyon düşüşe geçiyor, alım gücü artacak

- Türkiye trilyon dolarlık ekonomi haline geldi

- Savunma sanayinde dünya liderliği vurgusu

- Kira ve konut fiyatları dengelenecek

- Gençler ve kadınlar için istihdam artırılacak

- Yeni anayasa ve yargı reformları gündemde

- Erdoğan tek aday olarak kongreye gidiyor

Kongrenin ilerleyen saatlerinde yeni MKYK ve diğer kurulların seçimlerinin yapılması bekleniyor.

Kaynak : PHA