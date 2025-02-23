"AK Parti, 24 Yıldır Kendi Kendini Geliştirmeyi Başarmış Bir Partidir"

Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen Kongre’ye eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu (MKYK) belirleyeceği bu kongrenin önemine vurgu yaptı.

Konuşmasına istiklal, vatan ve inanç vurgusuyla başlayan Erdoğan, Türkiye’yi adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle yönetmeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, “Bizim içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bizim uğruna varlığımızı feda etmekten bir an bile tereddüt etmeyeceğimiz tek değerimiz itikadımız, imanımız, inancımızdır" dedi.

AK Parti’nin 24 yıldır büyüyen ve kendini yenileyen bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Erdoğan, kongre sürecinde teşkilatlarında önemli değişiklikler yaşandığını belirterek, il başkanlarının dörtte üçünün, ilçe başkanlarının ise üçte ikisinin değiştiğini ifade etti.

"Bu Başarıya Kaynağı Belirsiz Paralarla Ulaşmadık"

Erdoğan, AK Parti’nin 22 yıllık iktidarında Türkiye’nin siyasi literatürüne geçen bir başarıya imza attığını belirtti ve muhalefete sert eleştiriler yöneltti. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu eşsiz başarıya çilingir sofralarında kadeh tokuşturarak, kaynağı belirsiz balya balya paralardan kuleler yaparak ulaşmadık. Biz sadece seçimleri kazanarak değil, gönülleri kazanarak 22 yıldır iktidardayız.”

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana milletin partisi olarak var olduğunu belirten Erdoğan, “Kendi başarısızlıklarının faturasını seçmene kesen kibirli siyaset anlayışına hiçbir zaman kapımızı açmadık” dedi.

Muhalefete Sert Eleştiri: "Türkiye Toksik Demokrasi Sorunu Yaşıyor"

Muhalefeti de sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve muhalefet partilerinin demokrasi krizine sebep olduklarını savundu.

"Ülkemizde muhalefet, sürekli demokrasi krizi çıkararak, sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden devşirmeye çalışıyor. Muhalefetin seçim kazanmak için terör örgütleriyle, anti-demokratik güç merkezleriyle iş birliği yapacak kadar gözünü kararttığını hep birlikte gördük."

Türkiye’nin önünde "terörsüz bir ülke" hedefi olduğunu belirten Erdoğan, “Bu mücadelede kimsenin teröre destek veren söylemlerle ortaya çıkmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

"TÜSİAD ve Sermaye Gruplarına Net Mesaj"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında TÜSİAD ve iş dünyasına yönelik mesajlar da verdi. TÜSİAD’ın son dönemde yaptığı açıklamaları vesayetçi bir anlayış olarak nitelendiren Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Sermayeyi Anadolu’ya yayarak, daha önce bir avuç İstanbul seçkininin avucunda olan yatırımı ve istihdamı genişlettik. Ancak görüyoruz ki bazı sermaye çevreleri eski alışkanlıklarını sürdürmek istiyor. AK Parti döneminde sermayesine sermaye katan bir grup, yine eski vesayetçi reflekslerine dönerek, siyasete yön vermeye çalışıyor."

Erdoğan, TÜSİAD’a hitaben yaptığı açıklamada, şu uyarıyı yaptı:

"İşinizi düzgün yaptığınız sürece hep yanınızda olduk, olmayı da sürdürürüz. Ancak eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz biz de size buna göre muamele ederiz. Siyaset yapmak istiyorsanız işte er meydanı. Ancak kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır."

İş dünyasının devlet ile sağlıklı bir ilişki içinde olması gerektiğini belirten Erdoğan, sermaye çevrelerinin Batılı güçlerle kurduğu ilişkilerle Türkiye’ye yön vermeye çalıştığını savundu.

"Batılı güçlerle kurdukları asimetrik ilişkilere güvenerek Türkiye’nin değişimini kabullenemeyenler, siyasete müdahale etme çabalarına devam ediyorlar. Ancak yeni Türkiye’de kayıt dışı ekonomiye de siyasete de yer yoktur."

"Cumhur İttifakı Sapasağlam Olduğu Sürece Türkiye Güvendedir"

Konuşmasında Cumhur İttifakı’na da vurgu yapan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası MHP ile kurulan ittifakın Türkiye’nin bekası açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

"15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklardaki şanlı direnişiyle kurduğu Cumhur İttifakı, ülkemizin birlik ve beraberliğinin en önemli güvencesidir. MHP’ye ve Sayın Devlet Bahçeli’ye bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Türkiye’nin Toksik Demokrasiden Kurtulması Gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geçmişte vesayetçi ve darbeci siyaset anlayışıyla yönetildiğini, ancak AK Parti’nin bu düzeni değiştirdiğini söyledi.

"Milletin egemenliği yıllarca lafta kaldı. Seçimle gelen hükümetler kimi zaman darbelerle, kimi zaman gazete manşetleriyle görevden uzaklaştırıldı. Ancak biz, Türkiye’yi bu üçüncü sınıf demokrasi anlayışından kurtardık."

Erdoğan, Türkiye’nin politik ve ekonomik bağımsızlığını kazanmasıyla dışarıdan yönlendirilen kriz senaryolarının devre dışı bırakıldığını belirtti.

"Türkiye Yüzyılı" Hedefi

Erdoğan, AK Parti’nin 2053 ve 2071 hedeflerine ilerlediğini belirterek, Türkiye’nin her alanda büyük bir güç haline geleceğini ifade etti.

"Önümüzdeki Türkiye Yüzyılı sürecinde ülkemizi savunma sanayii, dijital teknoloji, enerji ve dış politika gibi kritik alanlarda küresel bir aktör haline getireceğiz. Türkiye artık başkalarının yönettiği bir ülke değil, küresel düzenin şekillenmesinde söz sahibi bir ülke olacaktır."

Kongrede Yenilenme ve Güçlü Mesajlar

AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde, Erdoğan hem partisinin yenilendiğini hem de siyasi gündemdeki tartışmalara güçlü yanıtlar verdiğini gösterdi.

TÜSİAD’a sert tepki göstererek, siyasete müdahale eden sermaye gruplarına karşı uyarıda bulundu.

Muhalefeti "toksik demokrasi" yaratmakla suçladı.

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin bekası için önemini vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" idealine olan inancını yineledi.

Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini ve eski alışkanlıkların geride kaldığını vurguladı.

Kongre’nin ardından AK Parti’nin yeni yönetim kadrosunun belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA