Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmî törenle karşılandı. Azerbaycan ziyaretinde Sinan Oğan da bulunuyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmî törenle karşılandı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmî tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke millî marşları çalındı.

https://youtu.be/bjgwudHhOHI

Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı.

Tören sonunda heyetlerin takdiminin ardından iki lider, baş başa görüşmeye geçti.

Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Sinan Oğan da katıldı.