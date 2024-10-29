Anıtkabir'de düzenlenen törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli bir çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, mesajında Cumhuriyet’in mirasını korumak için tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

"Anıtkabir’de Cumhuriyet’in 101. Yılı Kutlamaları"

Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü kutlamaları, Anıtkabir’de devlet töreniyle başladı. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye ulaşmasıyla başladı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, ardından Anıtkabir’in Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek özel defteri imzaladı.

"Erdoğan'dan Cumhuriyet’e Adanmış Bir Mesaj"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılıkla ilerlediğini belirtti. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri ve aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın, kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde, vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin, Cumhuriyet’in ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu, bu süreçte bizlere rehberlik etmekte ve yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."

"Anıtkabir Halkın Ziyaretine Açıldı"

Devlet töreninin tamamlanmasının ardından Anıtkabir halkın ziyaretine açıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun Anıtkabir’e yansıdığı törende vatandaşlar, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını göstermek için Anıtkabir’e akın etti.

Kaynak : PHA