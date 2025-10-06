Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda konuştu. Türkiye'nin enerji politikalarına ve geleceğe yönelik hedeflerine dair önemli mesajlar verdi.

'Enerji arz güvenliği stratejik bir meseledir'

Erdoğan, artan nüfus ve büyüyen ekonomiye paralel olarak enerji ihtiyacının hızla arttığını belirterek, 'Enerjinin ve enerji arz güvenliğinin insanlığın en stratejik meselelerinden biri haline geldiği bir çağda yaşıyoruz. Refah artışına paralel olarak enerjinin, özellikle elektriğin kullanım alanı genişlemektedir. Elektriksiz bir hayat artık mümkün değildir. 2025 yılında doğal gaz tüketimimizin 59,5 milyar metreküpe ulaşması beklenmektedir' ifadelerini kullandı.

Doğal gaz altyapısının 2002 yılında yalnızca 5 şehirde bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, 'Bugün 81 ilimizin tamamına doğal gazı ulaştırdık. 2002'de nüfusumuzun yüzde 33'ü doğal gaza erişebiliyorken bugün bu oran yüzde 85'e ulaştı' dedi.

'Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol önemli adımlar'

Erdoğan, yerli enerji kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de 785 milyar metreküple gerçekleştirdik. 4 milyon hanenin ihtiyacını buradan karşılıyoruz. 2028'de bu rakam 16 milyon haneye ulaşacak. Gabar'daki petrol keşifleri de ciddi bir atılım ancak önümüzde hala kat etmemiz gereken mesafe var' diye konuştu.

Enerji arzında tek bir ülke ve hatta bağımlı olmanın risklerine de işaret eden Erdoğan, '2023'te doğal gaz tedarik ettiğimiz ülke sayısı 5'ti, bugün BOTAŞ 34 ülke ile ithalat ve ihracat gerçekleştiriyor. Türkmen gazında ilk akışı mart ayında başlattık' bilgisini paylaştı.

'Nükleer enerji Türkiye'nin geleceğinde önemli bir yer tutacak'

Erdoğan, Türkiye'nin nükleer enerji yatırımlarına da değinerek, 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kısa süre içinde ilk elektriği üreteceğiz. Bunun dışında da yeni nükleer projeler için görüşmelerimiz sürüyor. Amerika ile imzaladığımız Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı, ileri reaktör teknolojileri ve küçük modüler reaktörlerin geliştirilmesini içeriyor' dedi.

'Ana muhalefet yalan ve iftiralarla itibarsızlaştırmaya çalışıyor'

Konuşmasının sonunda muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji politikalarına yönelik eleştirileri 'mesnetsiz ve vizyonsuz' olarak nitelendirdi:

'Bu politikalarımızdan dolayı ana muhalefet partisinin haksız eleştirilerine maruz kalıyoruz. Güya balıkları bahane ederek nükleer projelerimizi hedef alıyorlar. Amerikan firmalarıyla imzalanan doğal gaz tedarik sözleşmelerini dillerine doluyorlar. Bir cümlede birçok yalan ve yanlış sıralayarak projelerimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Eleştirmek, sulandırmak ve mesnetsiz iddialarla kötülemek dışında ne önerileri var ne de bir vizyonları. Tek yaptıkları partilerinde her gün ortaya çıkan yolsuzluk ve skandallara canlı kalkan olmak. Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır.'

'Türkiye'yi enerji alanında dışa bağımlılıktan kurtaracağız'

Erdoğan, konuşmasını Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerini yineleyerek tamamladı:

'Hiçbir alanı ihmal etmeden gelecek 20-30 yılda enerji arz güvenliğimizi tahkim etmek için çalışıyoruz. Kendi kaynaklarımızı geliştirirken dışa bağımlılığı da azaltmayı hedefliyoruz. Türkiye'yi enerji alanında da bağımsız ve güçlü bir ülke haline getireceğiz.'

