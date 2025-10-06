Tarlada başlayan kavga adliye önüne taştı

Geçtiğimiz hafta, Gümüşkaya Köyü'nde muhtarlık seçimi nedeniyle uzun süredir aralarında husumet bulunan iki aile arasında tarlada tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İlk olarak köyde başlayan kavga, adliyeye götürülmek üzere sevk edilen kişilerle birlikte Adıyaman Adalet Sarayı önüne taşındı. Burada da devam eden olaylarda taraflar birbirlerine saldırdı. Şiddetli arbede sonucu 30 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kanaat önderleri devreye girdi, barış sağlandı

Olayların ardından bölgede tansiyonun yükselmemesi için kanaat önderleri, köy muhtarları ve aile büyükleri devreye girdi. Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar barışmaya ikna edildi ve yıllardır süren husumetin sona erdirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Gümüşkaya Köyü sakinleri, barış sürecine katkı sağlayan kanaat önderleri ve muhtarlara teşekkür etti. Köylüler, bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için daha dikkatli olunacağını belirtti.

Seçim kaynaklı gerginlik toplumsal çatışmaya dönüştü

Yetkililer, muhtarlık seçimlerinden sonra yaşanan uzun süreli gerginliğin olaylara zemin hazırladığını belirtti. Adliye önüne taşınan olaylar nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, kavga ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

