Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 03.10.2025 tarihinde 'Huzurlu Sokaklar-18' genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında bin 202 şahıs, 279 araç, 139 motosiklet, 32 park ve bahçe kontrol edildi.

Kontroller sonucunda ise, trafik yönünden eksiklikleri tespit edilen araçlara toplam 44.766 TL idari yaptırım uygulanırken, aranan 1 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Uygulamalarımız, halkımızın huzur ve güvenliği için aralıksız devam edecektir' denildi.

Kaynak : PERRE