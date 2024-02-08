Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da deprem konutlarının kura ve anahtar teslim töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretlerine bugün Adıyaman’la devam ediyor. Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda depremzede ailelerle bir araya geldi. İnşası tamamlanan 2 bin 798 konutun kurayla belirlenecek hak sahiplerine teslim edileceği törene katıldı ve Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu’nun yaptığı dua ile kura çekimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki deprem bölgelerindeki il ziyaretlerine devam ediyor. Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın ardından, Asrın Felaketi olarak adlandırılan depremin etkilediği illerden biri olan Adıyaman'a ziyaret gerçekleştiriyor.

Erdoğan, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelerek, bölgedeki yeniden inşa ve iyileştirme çalışmalarını inceledi. Ayrıca, deprem konutları kura ve anahtar teslim törenine katıldı.

Adıyaman'da toplam 2,798 konutun hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi. Bu, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da daha önce yapılan konut teslim törenleriyle birlikte, depremzedelere ulaşan konut sayısını 31,374'e çıkaracak.

İki ay içinde deprem bölgesindeki illerde toplamda 75 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Erdoğan kura çekimi ve anahtar teslim töreni sonrası, Adıyaman'daki AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak ve 9 ilçenin belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaşacak.

Kaynak : PHA