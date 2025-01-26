"Kürt Sorunu Değil, Terör Sorunu Var"

Mehmet Uçum, "Devlet ve Kürtler, Sorun Değil Konu" başlıklı yazısında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kürtlerle ilgili bir "sorun" teşhisi olmadığını vurguladı. Uçum, kırk yıldır süregelen terör problemini ise emperyalist güçlerin bölgedeki Kürtleri istismar etme girişimi olarak tanımladı. Yazıda, Kürt sorunu söyleminin kimlik siyaseti üzerinden Türkiye’nin bütünlüğünü hedef almak amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Uçum, terörsüz bir Türkiye hedefinin önemine dikkat çekti.

Uçum'un Yazısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un "Devlet ve Kürtler, Sorun Değil Konu" başlıklı yazısının tamamı şu şekilde:

"Türkiye’de Devlet ile Kürtler arasındaki gündem, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimlerinde 'mesele' olmaktan çıkmaya başladı ve giderek 'konu'ya dönüştü. Meseleden konuya geçişin halen devam ettiği de söylenebilir. Ancak 'sorun değil konu' bakışı Devletin egemen yaklaşımı haline geldi.

Bazıları Kürt sorunu ifadesini kimlik siyaseti üzerinden Türkiye’nin bütünlüğünü hedef almak için kullanıyor. Birileri de sanki Kürtler sorunmuş gibi Kürt sorunu demeye devam ediyor. Ancak günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından Türkiye’nin Kürtleri için bir Kürt sorunu teşhisi yoktur.

Kırk yıllık terör sorunu ise sadece Türkiye’nin Kürtlerini değil bölgedeki bütün Kürtleri istismar eden emperyalist bir operasyondur ve asla Kürt sorunu olarak tarif edilemez."

Devletin Gündemindeki Konular

Uçum, devletin Kürtlerle ilişkisini artık "sorunlar" yerine "konular" çerçevesinde değerlendirdiğini belirterek, bu konuları şöyle sıraladı:

Ayrılıkçı eğilimlerin kökten yok edilmesi ve Kürtlerin devletle eksiksiz bütünleşmesi.

Kürtlerin Türkiye’nin demokratik gelişiminde sorumluluk alması ve ülkeyi sahiplenmesi.

Kürtçenin özgürlüğünün güçlendirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi.

Uçum, bu hedeflere ulaşılabilmesi için Terörsüz Türkiye hedefine varmanın öncelikli şart olduğunu ifade etti. Terörsüz Türkiye’nin yalnızca bir sonuç değil, Türkiye ve bölge için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını vurguladı.

"Vatandaşlıkta Hukuki Eşitlik Sorunumuz Yok"

Yazıda, Türk milletinin ve vatandaşlığının tüm kesimleri kapsadığını belirten Uçum, hukuki olarak eşit vatandaşlık anlayışının Türkiye’de sorunsuz işlediğini ifade etti. Ayrıca, Kürtlerin Türkçenin egemen ve birleştirici bir dil olduğu gerçeğine sahip çıktığını söyledi.

"Yeni Bir Dönem Başlıyor"

Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin girişimleriyle başlatılan Terörsüz Türkiye hedefinin, bölücülük projelerinin tasfiyesini hızlandırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Millet, vatandaşlık ve dil üzerinden geliştirilmeye çalışılan Türkiye’yi bölme hedefli emperyalist projeler giderek daha fazla deşifre oluyor, sosyal karşılıklarının olmadığı anlaşılıyor ve bu projelerin tasfiye süreci hızlanıyor. Tüm bu gelişmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Bahçeli’nin girişimleriyle başlayan yeni Devlet İnisiyatifi ivme kazandırdı. Terörsüz Türkiye’ye geçişle birlikte hem Türkiye hem bölge için yeni bir dönem başlayacaktır."

Kaynak : PHA