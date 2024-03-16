Ramazan ayı sevinci ve coşkusunun ilçede yaşanması için Ramazan Şenlikleri etkinlikleri gerçekleştiren Karaköprü Belediyesi iftardan sonra gerçekleştirdiği programlarla özellikle çocuklar doyasıya eğleniyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Bubble Show’ gösterisinde köpüklerle oluşturan su balonlarını çocuklar ve aileleri büyük bir heyecan ve merakla izledi.

Necmettin Cevheri Gösteri ve Kültür Merkezinde iftar sonrası gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdi. Köpük ve balon gösterisi öncesi çocuklar palyaço ve maskot gösterileriyle eğlenirken, gösteride çocuklar da dev köpüklerin içine alınarak unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Etkinliğe gelen vatandaşlar çok güzel bir gösteriye şahit olduklarını ifade ederken, Ramazan ayında özellikle iftar sonrası gerçekleşen bu etkinliklerle güzel zaman geçirdiklerini dile getirdiler. Vatandaşlar yapılan etkinlikler için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ettiler.

Karaköprü Belediyesinin Ramazan şenlikleri kapsamında etkinlikleri ay boyunca ücretsiz bir şekilde devam edecek.



Kaynak : PHA