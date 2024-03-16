Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçakçılara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Sürgü Mahallesi D850 Karayolu üzerinde plakası açıklanmayan kamyon durduruldu. Polis ekiplerince durdurulan kamyonda yapılan aramada yapılan aramada 16 bin litre ele geçirilen karışımlı akaryakıtın yapılan yoğunluk ölçümünde 0.836 g/ml değerinde olduğu ve yoğunluk değerine denk geldiği tespit edildi. Ele geçirilen akaryakıta el konulurken M.O. (40) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA