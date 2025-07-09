‘Siyasi hesaplarınız çocuklarımızdan daha mı kıymetli?’



Cihat Arutay, açıklamasında sert ifadelerle şunları kaydetti:



“Koltuk ve güç savaşlarınızda gösterdiğiniz performansın aynısını, artık Adıyaman’da ve Kahta’da kol gezen uyuşturucu belasına karşı da görmek istiyoruz! Siyasi hesaplar uğruna birbirinize karşı sergilediğiniz mücadeleyi; çocuklarımızı, gençlerimizi zehirleyen bu illete karşı da aynı kararlılıkla sergilemenizi bekliyoruz.”



‘Sokakta gençler maddeyle tanışıyor, toplum sessiz çöküşte’



Arutay, Kahta ve Adıyaman’da uyuşturucunun sıradanlaşan bir tehdide dönüştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:



“Sokakta gençler maddeyle tanışıyor, aileler çaresizlikle boğuşuyor, toplum sessiz bir çöküşe sürükleniyor. Ama ne yazık ki bu acı gerçeklik, siyasi çıkarların ve gündemlerin gölgesinde kalıyor! Uyuşturucu, Kahta’da ve Adıyaman’da sıradanlaşmış bir tehdide dönüşmüş durumda. Artık kimse ‘ben bilmiyordum’ diyemez. Sessizlik, bu suça ortak olmaktır!”



‘Aynı kararlılığı uyuşturucuya karşı da bekliyoruz’



Siyasi partilere ve yöneticilere doğrudan çağrıda bulunan Arutay, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Buradan açıkça çağrımızdır: Kendi aranızdaki siyasi hesaplaşmaları bırakın. Aynı enerjiyi, aynı gayreti bu toplumun gerçek düşmanına, uyuşturucuya karşı gösterin. Aksi takdirde tarih, bu sessizliğin hesabını mutlaka soracaktır.”

Kaynak : PHA