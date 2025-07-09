Vatandaşlar panik yaşadı



Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Bir şahıs, henüz türü belirlenemeyen bir madde kullandıktan sonra dengesini kaybederek yere yığıldı. Uzun süre hareketsiz şekilde yerde kalan şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi



İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun netleşmesi için gerekli tetkiklerin yapıldığı öğrenildi.



Soruşturma başlatıldı



Olayla ilgili güvenlik birimleri tarafından inceleme başlatılırken, şahsın kimliği ve kullandığı maddenin türüyle ilgili araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak : PHA