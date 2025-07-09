200 bin TL’lik dolandırıcılık girişimi önlendi



Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte artan dolandırıcılık vakalarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, H.D. isimli vatandaşın dolandırılmak üzere olduğuna dair bilgi aldı.



Yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılar müşteki H.D.’ye ulaşarak, kimlik bilgilerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığını ve konuyla ilgili gizli bir soruşturma yürütüldüğünü iddia etti. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, bu yolla vatandaşı korkutup toplamda 200.000 TL tutarında bir meblağ göndermesini istedi.



Zarara uğramadan kurtarıldı



Emniyet ekipleri, söz konusu dolandırıcılık girişimini tespit eder etmez hızla harekete geçerek müşteki şahsa ulaştı. Zamanında yapılan müdahale sayesinde H.D.’nin maddi zarara uğraması engellenmiş oldu. Vatandaşın herhangi bir zarara uğramadığı belirtilirken, olayın şüphelilerinin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.



Emniyetten dolandırıcılık uyarısı



Malatya Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları benzer olaylara karşı uyararak şu açıklamayı yaptı:



“Kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para talep eden şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz. Bu tür durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak emniyet birimlerine bilgi veriniz.”



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA