Yeni başkan Çetinkaya: ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’



Görevi devralan İrfan Çetinkaya, yaptığı açıklamada derneğin temel misyonunun "iyi insan ve iyi toplum inşasına katkı sağlamak" olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"DEMBİR-DER olarak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmek, yeni işbirliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sağlam kadrolarla, toplumun tamamına hitap eden faaliyetlerle, ‘halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ şuuru ile yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Misyon ve vizyonumuz, halka hizmettir. Amaç ve gayemiz ise Kahta’mızın ve şehrimizin ihyasıdır."



STK’larla ortak projeler vurgusu



Toplumun tüm kesimlerine hitap eden faaliyetler yürütmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Çetinkaya, Kahta’daki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) işbirliğine açık olduklarını ifade etti:



"Kahta'mızdaki bütün STK'larla el ele verip toplumsal sorunlara birlikte çözüm bulacağız. Yılmadan, yıkılmadan DEMBİR-DER hareketi olarak sosyal aktivitelerimize, faaliyetlerimize ve hizmetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz."



Toplum temelli projeler yolda



Yeni yönetimin önümüzdeki süreçte eğitim, kültür, sosyal dayanışma ve gençlik çalışmaları gibi birçok alanda toplum temelli projeleri hayata geçirmesi bekleniyor.



DEMBİR-DER Kahta İlçe Temsilciliği’nin yeni dönemdeki faaliyet takviminin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Kaynak : PHA