Program, Cihannüma Adıyaman Temsilcisi Mehmet Halit Tekbaş'ın ev sahipliğinde İHH Adıyaman dernek binasında gerçekleştirildi.

Programda yapılan açıklamada, Ramazan ayının bereketin, birliğin, dayanışmanın, sevgi ve hoşgörünün arttığı bir dönem olduğuna vurgu yapıldı. Katılımcılardan Mavi Marmara Derneği Başkan Yardımcısı Harun Yaldız, "Rotamız Gazze" konusunda bilgi vererek yapılan çalışmalar hakkında konuşma yaptı.

Cihannüma Adıyaman yönetim kurulu üyeleri, Mavi Marmara Derneği Başkan Yardımcısı Harun Yaldız, İHH Adıyaman Dernek Başkanı Mücahit Tekin ve STK temsilcilerinin katıldığı program, ilahi ve ezgi okumalarının ardından yapılan dua ile son buldu.

Kaynak : PHA