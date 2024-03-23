Polat, “Adıyaman’ımızın yeniden ihyası ve inşası sürecinde çok önemli adımlar atarak toplumun tüm kesimlerinin müreffeh bir yaşam sürmelerini sağlayacağız.” dedi.

Seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat bu kapsamda, kurumlar ile esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam etti.

Bu kapsamda önceki dönem Milletvekili, Yurtdışı SKM Başkanı Muhammed Fatih Toprak ve partililerle birlikte 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret eden Polat, esnaflara hayırlı işler diledi, dua ve destek istedi.

Daha sonra MHP’li yöneticilerle birlikte Hocaömer Mahallesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Polat, ardından Petrol-İş Sendikası, Oduncular Sitesi ve Biriketçiler Sitesinde esnaflarla bir araya gelen Polat, yoğun ilgilerinden ötürü esnaflara teşekkür etti.

Ülkü Ocakları Eski İl Başkanı, İş insanı Murat Çakır tarafından düzenlenen iftar programına da katılan Polat, burada vatandaşlarla tek tek tokalaştı.

Konuşması sürekli sloganlarla kesilen Polat, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Teravih namazı sonrası Seçim Koordinasyon Merkezinde vatandaşlarla buluşan Polat burada yaptığı konuşmada, “Gücümüze güç katan siz değerli Adıyamanlı hemşerilerime minnettarım. Bu aziz millete hizmet etmekten şeref duyacağız. Rabbim eksikliğinizi vermesin.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Aczmendi Dergâhı müntesipleriyle de bir araya gelen Polat beraberindekilerle birlikte Adıyaman Kahta Kooperatifi Başkanları Bekir Dinç ve Hasan Yeni ile kooperatif üyelerini ziyaret etti.

Karapınar Mahallesinde ev ziyareti gerçekleştiren Polat sahur öncesi kıraathaneleri de gezerek vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve talepleri dinledi.

Ziyaretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Polat, yoğun ilgi ve teveccühün kendilerine güç verdiğini belirterek, gittikleri her yerde kendisine yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Hayata geçirecekleri projelerle şehrin gelecek vizyonuna değer katacaklarını vurgulayan Polat; “31 Mart seçimlerine adım adım yaklaşıyoruz. Bizler de bu anlamda şehrimizde her yere giderek vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Tabi yaklaşık bir yıldır sahadayız. Adıyaman’ın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Sorunların çözümüyle ilgili de gerekli hazırlıkları yaptık. Adıyaman’ımızın yeniden ihyası ve inşası sürecinde inşallah çok önemli adımlar atarak toplumun tüm kesimlerinin müreffeh bir yaşam sürmelerini sağlayacağız. Ben buradan tüm hemşerilerime yoğun ilgileri için teşekkür ediyor, 31 Mart’a kadar dua ve desteklerini devam ettirmelerini rica ediyorum.”

Kaynak : PHA