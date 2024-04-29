Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Belediye Başkanları Toplantısı ile yerel seçimlerde seçilen 63 Belediye Başkanı ve teşkilatları ile bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen istişare toplantısında Genel Başkan Erbakan, "Ahlaklı Belediyecilik Protokolünü" okuyarak belediye başkanlarından bu protokole uyup buna göre belediyeleri yönetmelerini istedi. Yeniden Refah Partisinin Belediye Başkanları toplantısına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, Karaköprü İlçe Başkanı Kasım Korkmaz ve belediye meclis üyeleri de katılım gösterdi. Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi toplantıda “Ahlaklı Belediyecilik Protokolü” belgesini Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın elinden aldı. Başkan Çiftçi, Karaköprü’de yapacakları tüm hizmetlerin insan odaklı ve ahlaklı belediyecilik şiarı ile olacağını belirtti.

Kaynak : PHA