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CHP Parti Meclisi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi için Mustafa Bozbey'in başkan adaylığı kesinleşti.

Bozbey, PM kararı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarım kalan hikayemizi tamamlamak için geliyoruz!" mesajını paylaştı.

"Bursamızın çocukları parklarda bahçelerde koşsun, gülsün diye geliyoruz" diyen Bozbey, paylaşımında, "Bursamızın insanları iş hayatına katılsın, konforlu bir şehirde güzelce yaşasın diye geliyoruz. Bursamızın insanları işlerine, evlerine, okullarına rahatça gitsin diye geliyoruz. Bursa yeniden 'Yeşil Bursa' olsun diye geliyoruz. Sokaktaki hayvanlarımız, ağaçtaki kuşlarımız sahipsiz kalmasın diye geliyoruz. Bugün toplanan CHP Parti Meclisi'nde kesinleşen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığım için Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve MYK Üyelerimize ve Parti Meclisimize çok teşekkür ederim. Birlikte çalışacağız, Bursa kazanacak" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

1962 yılında Bursa’nın Özlüce Mahallesi’nde doğan Mustafa Bozbey, İlkokulu Özlüce İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında başarıyla tamamladı ve aynı okulda yüksek lisans öğrenimine devam ederek Yüksek İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

1986 yılında başladığı meslek hayatına, 1989 yılında Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurarak kendi şirketinde devam etti. Birçok toplu konut projesini başarıyla hayata geçiren Mustafa Bozbey, 18 Nisan 1999 tarihinde DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimden zaferle çıkarak, Nilüfer İlçesi’nin üçüncü belediye başkanı oldu. Bu gelişmenin ardından şirketteki görev ve yetkilerini devretti.

Yeni yapılanan bir ilçe olan Nilüfer, Bozbey belediyeciliği ile tanışarak Bursa’nın çağdaş ve gülen yüzü olmaya adım attı. Mustafa Bozbey, İlklerle dolu, başarılı beş yıllık çalışma döneminin ardından 28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Seçime bu kez CHP'den giren Bozbey, başarılı çalışmalarının sandığa yansıması sonucu bir "ilk"e imza atarak, Bursa'nın siyaset tarihinde merkez ilçelerde iki dönem üst üste seçim kazanan ilk ve tek belediye başkanı oldu. Bozbey, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise yine bir ilki gerçekleştirerek Bursa'da üç dönem üst üste seçim kazanan ilk başkan oldu. Bu arada Nilüfer İlçesi’nin cazibesi örnek uygulamalarla artıyor, uluslararası üne kavuşuyordu.

2014 yılında yapılan seçim yarışına yine CHP’nin adayı olarak katılan Bozbey, seçimi açık farkla kazanarak üst üste dört dönem seçim kazanan belediye başkanı unvanını aldı. 20 yıllık kent yöneticiliği esnasında ortak akla dayanarak yaptığı çalışmalarla, Nilüfer’i İnsani Gelişme Raporlarında sürekli bir üst sıraya taşıyarak, Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri arasına girmesini sağladı.

Kentlerin içinde yaşayan kentlilerle ve bilimin öncülüğüyle yönetilmesi gerektiğine inanan ve bu inançla çalışmalarını sürdüren Bozbey 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı oldu, geçerli oyların %47,03'ünü alarak partisinin oylarını rekor seviyeye taşıdı ancak az bir farkla ikinci sırada yer aldı.

30 Kasım 2014 tarihinde hayatını Seden Bozbey ile birleştiren Mustafa Bozbey bir çocuk bir de torun sahibidir.