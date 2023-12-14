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Adıyaman Durukaynak Köyü yakınlarında meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Adıyaman'ın Durukaynak Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Aziz Tuncay yönetimindeki 63 ZT 996 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 ECP 360 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan her iki araç sürücüsü ve otomobillerde bulunan 3 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Aziz Tuncay doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA