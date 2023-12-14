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Adıyamanlı milli güreşçi Murat Fırat, Avrupa Şampiyonu unvanıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’i ziyaret etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 67 kilodaki hemşerimiz Murat Fırat, Macar rakibi Krisztian Vancza'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Adıyamanlı bir güreşçi olarak minderde sırtı yere gelmeyen sporcuyu tebrik eden Adıyaman Gençlik ve spor İl Müdürü Fikret Keleş, “ Ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi başarı ile temsil eden Murat Fırat hepimizin gururudur. Ben kendisine gelecekte yapacağı tüm müsabakalar için ilimiz adına başarılar diliyorum” dedi.

Kaynak : PHA