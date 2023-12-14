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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi, Malatya-Gölbaşı karayolu üzerinde, 10 Aralık Pazar günü aracının arızalanması sebebiyle karayoluna inen şahsa arabasıyla çarparak ölümüne sebep olan ve kayıplara karışan şüpheli, JASAD tarafından 3 günlük araştırma sonucu yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası ve Gölbaşı ilçesi Malatya-Gölbaşı Karayolu üzerinde, 10 Aralık 2023 günü arızalanan kamyonetin tamiri için karayoluna inen bir şahsa otomobilin çarpması sonucu ölmüştü.

İlk anda plaka ve sürücüsü tespit edilemeyen 'Faili Meçhul' trafik kazası ile ilgili olarak 3 gün süren araştırma sonrası Jandarma Dedektifleri JASAT, Olay Yeri İnceleme timleri ve İstihbarat unsurlarınca yapılan incelemeler sonucu Z.D. isimli şahsın aracıyla A.H. isimli şahsa çarparak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Z.D. isimli şahıs yakalanarak 13 Aralık 2023 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Jandarma'dan yapılan açıklamada, "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir." denildi.

Kaynak : PHA