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Meclis kürsüsünde konuşma yaparken kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, 2 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Ölmez, yoğun bakımda tutulduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Bitmez salı günü Meclis’te 22 dakika süren konuşmasını tamamlayıp, Genel Kurula yönelik “Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadesini kullandıktan hemen sonra yere yığılmıştı. Bitmez, bu sırada kafasını, kürsünün arkasında bulunan mermer basamağa çarpmıştı. Genel Kurul’daki milletvekillerinin kürsüye koşarak ilk müdahaleyi yaptığı Bitmez’e uzun süre kalp masajı uygulanmıştı. Bitmez, daha sonra Genel Kurul Salonu’na getirilen sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye götürülmüştü.

"Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 11.50'de vefat etti"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bitmez'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat ettiğini açıkladı.

"TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Açıklama"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.



Bitmez'e ilk müdahaleyi İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez yapmış ve Çömez'in kalp masajı yaptığı Bitmez, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İlk müdahalede iki kapalı damarı açılamayan Bitmez'in sağlık durumunun kritik olduğu açıklanmıştı. SP'li vekil 53 yaşında hayatını kaybetti.

Hasan Bitmez kimdir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından Bitmez'in hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Hasan Bitmez kimdir?

Hasan Bitmez 1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğdu. El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde eğitim gördü.

GİLMDER [Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği]’in kuruculuğunu ve bir dönem başkanlığını yaptı. Milli Gençlik Vakfının çeşitli kademelerinde görevlerde bulunduktan sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006-2010 yıllarında arasında IIFSO [International Islamic Federation of Student Organizations] Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığı görevlerini yaptı. 2008-2010 yılları arasında yine kurucuları arasında yer aldığı IYFO [International Youth Form]’nun Genel Başkanlık görevini üstlendi. ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi’ydi. İSBAM-İslam Biriğliği Araştırmaları Merkezi Başkanıydı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanlığı görevlerini yürüten Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı. Bitmez, Arapça ve İngilizce biliyordu..

Kaynak : PHA