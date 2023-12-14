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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.E.C. yönetimindeki 46 DG 806 plakalı hasta taşıyan ambulans, Erçene Mahallesi Kavşağı'nda, Y.K. idaresindeki 46 EH 929 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk tedavileri kaza yerinde acil müdahale ekiplerince yapılan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA