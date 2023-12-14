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42 yaşında olduğu öğrenilen S.K. isimli şahıs, kimliği belirsiz kişilerce Pazarcık'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan kavga esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Ağır yaralanan S.K. kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

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