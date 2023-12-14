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Kâhtalı öğrenciler Antalya’da yapılan Avrupa Muay Thai şampiyonasında şampiyonluk ve ikincilik elde etti. Antalya'da düzenlenen Avrupa Muay Thai şampiyonası 10-11 yaş grupları turnuvasına katılan Siyamend Ergin 36 kilo kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Aynı yaş grubunda 38 kilo kategorisinde Semanur Akkoç ise Avrupa ikincisi oldu.

Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve Avrupa dereceleriyle Kahta'ya dönen öğrencileri misafir eden Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Avrupa şampiyonalarında büyük bir başarıya imza atan öğrencileri tebrik ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Antalya'da düzenlenen Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nda gösterdikleri üstün performanslarıyla bizleri gururlandıran Hacıbey Ortaokulu Öğrencisi Siyamend Ergin ve Kahta Turgut Özal İmam Ortaokulu Öğrencisi Semanur Akkoç'u ve onların destekçisi olan İlçe Spor Müdürü Mustafa Çiçek ve Kahta Anadolu Spor Kulübü Başkanı Kenan Tanağardı'yı gönülden tebrik ederiz.

Siyamend Ergin'in 36 kilo kategorisinde Avrupa Şampiyonu olması ve Semanur Akkoç'un aynı yaş grubunda 38 kilo kategorisinde Avrupa ikincisi olması, ilçemizin spor alanındaki yeteneklerinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler spora ve sporculara desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Böyle başarılı gençlerin yetiştiğini görünce spora verdiğimiz desteğin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyoruz.”

Kaynak : PHA