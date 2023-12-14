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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 20 yıllık AK Parti hükumeti döneminde 86 milyar 138 milyon lira deprem vergisi toplanmasına rağmen, 6 Şubat depremlerinde zarar gören 11 ilin barınma sorununun halâ çözülmediğini söyledi.

Tele 1’de yayınlanan ‘Gündem Özel’ programında Zeynel Lüle’nin sorularını yanıtlayan Tutdere, depremin üzerinden 9 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen bölgede barınma sorununun halâ devam ettiğini ifade etti.

“Deprem vergisi olarak toplanan 86 milyar 138 milyon lira nerede?

Açık kaynaklardan aldıkları verilere göre, 21 yıllık AK Parti hükumeti döneminde, deprem vergisi adı altında 86 milyar 138 milyon lira toplandığına dikkat çeken Tutdere, “Bu kadar para toplanmış, devletin bütçesinden bu kadar kaynak aktarılmış ancak sahadaki mağduriyetler devam ediyor.” dedi.

Tutdere, şunları söyledi:

“Açık kaynaklardan aldığımız verilere göre, deprem vergisi olarak 21 yıllık AK Parti hükumeti döneminde 86 milyar 138 milyon lira para toplanmış. Bunlar büyük paralar. Bu kadar parayı toplayan AK Parti hükumeti Adıyaman’da 2017’de, 2020’de Samsat ilçemizdeki depremlerde evleri yıkılan vatandaşlarımızın henüz bir kısmının evleri yapılmadı. Yine 2020’deki Sivrice depreminde evleri hasar gören yurttaşlarımızın büyük bir kısmının evleri henüz yapılmadı. Devlet niye vardır, zor zamanlarda, afetlerde kendi yurttaşlarını, yurttaşlarının anayasal haklarını korumak için vardır. Barınma en temel insan hakkıdır. Bu kadar para toplanmış, devletin bütçesinden bu kadar kaynak aktarılmış ancak sahadaki mağduriyetler devam ediyor.”

“1 yılda teslim edeceğiz denildi, 9 ay geçti teslim edilen konut yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, deprem bölgesinde 1 yıl içinde konutların teslim edileceği sözünü hatırlatan Tutdere, “9 aydan fazla zaman, teslim edilen konut yok. Çalışmalar var ama yıkılan konut sayısı kadar temel atılmış değil. Bazı bölgelerde, özellikle Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da TOKİ eliyle ilgili yapılan çalışmalar var ama şu ana kadar vatandaşa teslim edilen bir tane ev yok. Bu hızla devam etmesi durumunda, 1 yıl içerisinde vatandaşların kalıcı konutları geçmesi ihtimali bulunmuyor.” diye konuştu.

“Konteynerler kış şartları için uygun değil”

Konteynerlerin kış aylarında barınma için yeterli olmadığının altını çizen Tutdere, özellikle kırsaldaki hava şartlarının göz önünde bulundurularak bir an önce önlem alınması çağrısında bulundu. Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Şu anda bir konteynere; 7 metrekarelik bir yere insanları koymuşsunuz, kalabalık aileler. Yağmur yağsa üstlerinde, insanların özel eşyaları ıslanıyor, altyapı yetersizlikleri nedeniyle vatandaşlar mağdur oluyor. Yani deprem bölgelerinde insanlar resmen perişanlık yaşıyorlar. Özellikle kırsala verilen konteynerler iklim koşullarını karşılayacak gibi değil. Halk arasında kağıt gibi konteynerlerde insanların kışı geçirme şansları yok. Hiç olmazsa kırsaldaki bu konteynerler değiştirilmeli.”

“Adıyaman’da konutların yüzde 65’i yıkıldı, kış zorlu geçecek”

Konutlarının yüzde 65’i yıkılan Adıyaman’ın, depremde en çok zarar gören il olduğunu vurgulayan Tutdere, “Diğer konularda ahkâm kesiyorlar ama deprem bölgesindeki mağduriyeti görmek istemiyorlar. Türkiye’de deprem bölgelerinde acı ve gözyaşı devam ediyor. Bu konuda hükumeti göreve davet ediyoruz. Barınma sorunu kışla birlikte artacak. Bu depremden en çok zarar gören, konutlarının yüzde 65’i yıkılan Adıyaman. Bunların bir an evvel yapılması ve insanların en temel hakkı olan barınma hakkının sağlanması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanını verdikleri sözleri tutmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA