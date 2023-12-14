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Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağı tespit edildi.ANKARA (İGFA) -Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'nın kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre seçmenler en az iki seçim türü için bir sandıkta oy kullanacaklarından, tasarruf ilkelerini göz önüne alarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 350 olarak belirlenmesine kararlaştırıldı.

YSK'nın daha önceden açıkladığı seçim takvimine göre 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partiler ilan edilecek. 27 Ocak 2024'te ise, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

Oy verme günü ise Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta oacak.

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