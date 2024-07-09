Gümüş Madalya alan şampiyon sporcu ve antrenörünü kabul eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, azimle çalışan sporcuların emeklerinin karşılığında mutlaka derece yaparak, madalya aldıklarını söyledi.

Değerlendirmede bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"zmir'de yapılan U23 ve Büyükler Türkiye Şampiyonalarına 232 Kadın, 410 Erkek olmak üzere toplam, 642 atletin yer aldığı şampiyonlar belli oldu. Kıyasıya çekişmenin yaşandığı organizasyonda geleceğin yıldız adayları sporcular mücadele etti. Katıldıkları her yarışta mutlak suretle derece elde etmeden gelmeyen atletizm sporcularımızın gelecekte çok büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bizlere her yarışta elde ettikleri başarılarla şampiyonluklar getiren atletizm sporcularımıza ilimiz adına teşekkür ediyorum. Sporcularımızı bu seviyeye getiren ve yetiştiren antrenörlerimizi de ayrıca kutluyorum” dedi.



Kaynak : PHA