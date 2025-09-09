Öcal: “CHP, demokrasinin ve laikliğin teminatıdır”



CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal, yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Halk Partisi, milli mücadelenin içinden çıkan kan, gözyaşı ve fedakârlık neticesinde kazanılan savaşın ardından modern Türkiye’nin kuruluşu için verilen mücadelenin sonucu olan, ülkenin en eski partisidir. Böyle şanlı ve anlamlı bir tarihi olan partimizin üzerine oynanan oyunlar ve üzerindeki hukuksuz baskıların, Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkma ve dönüştürme çabası olduğunu görüyoruz. Amaçları, kurucumuz Atatürk’ün iki büyük eserini yok etmek, Cumhuriyet Halk Partisi’ni itibarsızlaştırmak, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni dönüştürmektir.



Bu beyhude çabalar, Menderes döneminde ve 12 Eylül faşist cunta döneminde de denenmiş ama başarılamamıştır. Bugün de başaramayacaklardır. Cumhuriyet Halk Partisi mücadelenin, fedakârlığın, demokrasinin partisidir. Laikliğin, adaletin ve bağımsızlığın teminatıdır. Milli mücadelenin içinde filizlenen ve sonrasında kurulan bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisi baskılara boyun eğmeyecektir. Demokrasi mücadelemizden bir adım geri atmayacağız, korkmayacağız, yılmayacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel’in dediği gibi: ‘Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız.’

Yaşasın laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.”



“CHP’nin kuruluş hikâyesi”



CHP, 9 Eylül 1923’te Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde “Halk Fırkası” adıyla kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı sonrası Cumhuriyet’in temellerini atan bu parti, Türkiye’nin ilk siyasi partisi olma özelliğini taşımaktadır. 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935 yılında ise bugünkü adıyla “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır.



“Altı Ok ve partinin temel ilkeleri”



CHP’nin amblemi olan Altı Ok, partinin ve Cumhuriyet’in temel ilkelerini simgeler:

Cumhuriyetçilik – Halkın kendi iradesiyle yönetime katılması.

Halkçılık – Toplumun tüm kesimlerinin eşit yurttaşlık temelinde hak sahibi olması.

Milliyetçilik – Ulusal bağımsızlık ve milli birlik.

Devletçilik – Ekonomide devletin düzenleyici ve yol gösterici rol üstlenmesi.

Laiklik – Din ve devlet işlerinin ayrılığı, inanç özgürlüğü.

İnkılapçılık (Devrimcilik) – Sürekli yenilenme ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma iradesi.



Bu ilkeler, 1931 yılında partinin programına girmiş, 1937 yılında ise Anayasa’ya dahil edilerek devletin de temel ilkeleri haline gelmiştir.



“Genel başkanlar”

Kuruluşundan bugüne CHP’de görev yapan genel başkanlar şunlardır:

Mustafa Kemal Atatürk (1923–1938)

İsmet İnönü (1938–1972)

Bülent Ecevit (1972–1980)

Deniz Baykal (1992–2010)

Kemal Kılıçdaroğlu (2010–2023)

Özgür Özel (2023–günümüz)

(12 Eylül 1980 darbesi sonrasında CHP kapatılmış, 1992’de yeniden açılmıştır.)



“CHP’nin demokrasi mücadelesi”



Türkiye’de çok partili hayata geçişin öncülerinden olan CHP, demokrasi, laiklik ve sosyal adalet alanında yürüttüğü mücadeleyle Türk siyasal yaşamının şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamıştır. Parti, özellikle tek parti döneminden çok partili yaşama geçiş sürecine, darbelerden sonraki yeniden yapılanma çabalarına kadar birçok kritik dönemeçte etkin rol oynamıştır.



CHP’nin 102. kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklama yapan CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal, partinin demokrasiye ve laikliğe bağlılığını bir kez daha vurguladı. CHP, tarihi boyunca olduğu gibi bugün de Türkiye’de laik, demokratik ve bağımsız bir Cumhuriyet için mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak : PHA