Çalışmalar yerinde incelendi



Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekiplerince yürütülen içme suyu hattı çalışmaları Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından yerinde incelendi. Yıllardır çözülemeyen sorunun köklü biçimde çözülmesi mahalle sakinlerinin memnuniyetini artırdı.



Başkan Tutdere, hizmetin amacının halkın yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Şehrimizin bu bölgesinde, Çimenevleri ve deprem sonrası bu bölgeye taşınan vatandaşlarımızın içme suyu çilesine bu hattı tamamlamakla son vereceğiz. Günün sonunda bu işler tamamlandığında kazanan Adıyaman olacak. Bizim görevimiz halkımızı hizmetin en güzeliyle buluşturmaktır.”



Vatandaşlardan teşekkür



Mahalle sakinleri de sorunun çözülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Tutdere ve belediye ekiplerine teşekkür etti.



Mehmet Bereket: “2018’den bu yana burada oturuyorum. Su hayattır. Su olan yer cennettir, su gelirse cennetsin. Çok mutluyuz.”



Rıza Arslan: “Alt yapımız değişti, yakında evlere bağlantılar da yapılacak. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz.”



Hasan Bozgün: “Suyumuz akıyor, daha iyisi olmaz. Belediye başkanımız çalışıyor, deprem sonrası da hizmetleriyle yanımızda oldu.”



Abdulhamit Katuk: “Sorunlarımızı başkanımıza ilettik, el attı. Şimdi sularımız tazyikli geliyor, üst katlara da çıkıyor. Mağduriyetimiz sona erdi.”



Mehmet Efe Yolcu (öğrenci): “Sularımız geldiği için Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür ederiz.”

Kaynak : PHA