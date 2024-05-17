Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Türkiye’nin her alanda yenileşmesi ve çağdaşlaşması yolunda atılacak adımlarda Atatürk ilkeleri ve devrimlerinin ışık tutacağını söyledi. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden yolda Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemine vurgu yapan Başkan Doğan, “19 Mayıs Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı oldu. Emperyalizme karşı verilen mücadele, cumhuriyetin ilanı ile taçlandı. Cumhuriyet ile yurttaş, devlet için değil; devlet, yurttaş için anlayışı yaşama geçirildi” dedi.

‘Atatürk ilkeleri ve devrimleri bizlere ışık tutacaktır’

Atatürk’ün “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir” sözünü anımsatan Başkan Doğan, şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Kurutuluş Mücadelesinin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs’ı gençlere bayram olarak armağan etti. Daima O’nun devrim ve ilkelerinin bekçisiyiz. Ülkemizin her alanda yenileşmesi ve çağdaşlaşması yolunda atılacak adımlarda Atatürk ilkeleri ve devrimleri bizlere ışık tutacaktır. Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği gençler; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun!”

Kaynak : PHA