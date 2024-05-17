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Filistin’e destek amacıyla gerçekleştiren etkinliğe, Adıyaman Üniversitesi öğrencileri artan bir kalabalıkla destek verirken, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden gençler arasındaki dayanışma ve duyarlılık vatandaşlardan takdir topladı.

Üniversite öğrencileri ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Filistin’deki halka yönelik saldırılara dikkat çekerek slogan attı. Çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte öğrenciler, “Çocuklar ölürken susulmaz” pankartlarıyla İsrail’e karşı sert şekilde tepki gösterdi.

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