Emir, “6 Şubat Depremi'nin üstünden 16 ay geçti. Söylediklerinin ancak yüzde 5'ini teslim etmişler ve hâlâ doğru dürüst bir çalışma olmadığını görüyoruz. Adıyaman’da 64 bin 811 konut yapıp vatandaşın kullanımına sunacağız dediler. Şu ana kadar 2798 konut teslim edildi” dedi.

“16 ayda Adıyaman’da sözünü verdikleri konutların yalnızca yüzde 2,3’ünü teslim etmişler” Emir’in açıklaması şu şekilde:

"İktidar umut sattı"

“6 Şubat Depremi'nin üstünden 16 ay geçti. Belki de ülkemizin en yakıcı sorunu, deprem bölgesindeki milyonlarca insanımızın hâlâ barınaklarda susuz, yazın sıcaktan yanan, kışın kar altında kalıp donan barınaklarda kalmak zorunda kalması ve hâlâ konutlarının yapılmamış olması. İnsanlarımız konteynerlerde yaşamak zorundalar ve özellikle iktidar sahipleri depremin ilk gününden itibaren umut sattılar, görevleri gereği yapmaları gereken konutları hâlâ yapmadılar, teslim etmediler. Paylaşacağımız rakamlar, bakanın kendi ağzından sarf ettiği rakamlardır. Deprem bölgesi için vaat edilen konut sayıları ve teslim edilen konutları bu grafikte görüyorsunuz.

Adıyaman’da sözünü verdikleri konutların yüzde 2,3’ü teslim edildi

Adıyaman için 64 bin 811 demişlerdi, ancak 2798'ini teslim etmişler 16 ayda. Adıyaman’da sözünü verdikleri konutların yalnızca yüzde 2,3’ünü teslim etmişler. Yine Hatay'da 254 bin 195 konut yapacağız demişler, bugüne kadar 3614'ünü teslim etmişler. Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 konut yapacağız demişler, bu vaatlerle oy toplamışlar, "merak etmeyin kimseyi açıkta bırakmayacağız" demişler ama ancak 16 ayda 15 bin 980 konut teslim etmişler. Malatya'da 103 bin 19 konut yapacağız demişler, şu ana kadar 7 bin 880 konut teslim etmişler. Türkiye toplamına baktığınızda deprem bölgesi için 534 bin 439 konut yapacağız demişler, 30 bin 273 konutu teslim etmişler.”



Kaynak : PHA