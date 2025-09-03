Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Avcılar Belediyesi'nde görevli Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan da dahil 7 kişi gözaltına alındı. Böylece, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, mart ayından bu yana yapılan çalışmalarda, şüpheli sayısı 330'a yükselmiş oldu.

Kaynak : PHA