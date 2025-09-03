Adıyaman Valiliği tarafından gerçekleştirilen halk buluşmaları aralıksız devam ediyor. Adıyaman Valilik makamında yapılan buluşmada Vali Vekili Uğur Kapar vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Vali Vekili Kapar, sürecin yakından takip edileceğini ifade ederek, işlemlerin yapılması noktasında ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Adıyaman Valiliği’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Vatandaşlarımızı Valilik makamında ağırlayarak ihtiyaç, talep ve önerilerini birebir dinleyen Vali Vekilimiz Sayın Uğur Kapar, misafir ettiği her bir hemşerimizin sesine kulak vererek dertlerini dinleyip çare bulmaya devam ediyor.”

“Çözüm ve sonuç odaklı gerçekleştirilen halk buluşmasında vatandaşlarımızı kapıda karşılayarak sıcak ve samimi bir ortamda sohbet edip ihtiyaç, talep ve sorunlarını tek tek dinleyen Vali Vekilimiz, kendisine iletilen talep ve sorunları not aldırarak ilgili kurumlara gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını verdi.”

Kaynak : PHA