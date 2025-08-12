TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Tören Salonu’nda toplandı. Komisyona hangi kurum ve kuruluşların davet edileceğine ilişkin önerilerin değerlendirildiği toplantıda, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin hazırladığı 29 maddelik “Demokratikleşme Paketi”ni okudu.



‘CHP demokrasi ve adalet mücadelesinin sahibidir’

Emir, konuşmasında, CHP’nin öteden beri demokrasinin gelişmesi, hukuk devletinin korunması ve özgürlüklerin genişletilmesi için mücadele verdiğini belirtti. Kürt sorunu dâhil olmak üzere tüm demokrasi ve adalet sorunlarına ilişkin önemli birikimleri olduğunu ifade eden Emir, bu birikimlerin komisyon çalışmalarına ışık tutabileceğini söyledi.



CHP’li Emir, partisinin Demokrasi ve Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan 12 sayfalık, 29 maddelik metni okumaya başladığında, TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmanın uzunluğuna dikkat çekerek özetlenmesini istedi. Ancak Emir, çalışmanın komisyon için önemli olduğunu vurgulayarak metni tamamen okudu ve yazılı olarak da sundu.



Feti Yıldız’dan süre eleştirisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Emir’in konuşmasının uzunluğuna işaret ederek, “Biraz insaf diyorum burada. Allah’ın günü torbaya girmedi. İnsanlara biraz da saygılı olmak lazım” dedi. Yıldız, partisinin infaz hukuku ile ilgili önerilerini paylaştı.



CHP’nin 29 maddelik demokratikleşme paketi

CHP’nin komisyona sunduğu 29 maddelik demokratikleşme paketi şu başlıkları içeriyor:



1-TBMM'de tam yetkili bir "Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu"



2-Anayasayı askıya alan bir iktidarın varlığında anayasa yapılamaz



3-Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması



4-Toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğü



5-Kürt sorununun çözümü için demokratik siyaset



6-Kayyım uygulamasına son verilmesi ve güçlü bir yerel yönetim anlayışı



7-Siyaseti yargı aracılığıyla dizayn çabalarına son verilmesi, 19 Mart darbe girişimi kapsamında haksızca tutuklanmış olan tüm siyasetçi ve bürokratların derhal tahliyesi



8-Gezi davası başta olmak üzere toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik davalar nedeniyle cezaevinde tutulanların tahliyesi



9-Terörle Mücadele Kanununda hukuki belirlilik ilkesi



10-Güvenlik güçlerinin ve güvenlik bürokrasisinde çalışan sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesi



11-Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçu sorunu



12-Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun yeniden düzenlenmesi



13-Nefret söylemleri ve nefret suçlarının cezalandırılması



14-Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun bağımsız bir yapıya kavuşturulması



15-İnsanlığa karşı suçlarla ve işkenceyle etkin mücadele



16-Otoriter yönetimlerden ithal edilen yasa tekliflerinin gündemden kalıcı olarak geri çekildiğinin açıklanması



17-Kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı etkin bir mücadele



18-Halkın haber alma hakkı önündeki bir engel olarak erişim engellemesi sorunu



19-Sansür yasasının yürürlükten kaldırılması



20-Basın özgürlüğü önündeki kurumsal ve yasal engellerin kaldırılması



21-Örgütlenme özgürlüğü önündeki kanun ve uygulamadan kaynaklı tüm engellerin kaldırılması



22-Adil, kapsayıcı, insan onuruna yaraşır bir infaz mevzuatı



23-Gizli tanık uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlaline son verilmesi



24-Etkin pişmanlık kurumunun iftiracılığa dönüşmesine derhal son verilmesi



25-Savunma hakkına getirilen sınırlamalardan geri adım atılması



26-Cezaevleri İdare ve Gözlem Kurullarının keyfi kararlarının önüne geçilmesi



27-Kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilenlerin durumunun yeniden hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi



28-Devletin inançlara karşı tarafsız olduğu bir düzenin hayata geçirilmesi



29-Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sonlandırılması

