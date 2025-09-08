Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, CHP’nin yeni program taslağına ilişkin önemli başlıklar paylaşıldı. Bildirgede, “Siyasal rejim tasarımı olarak parlamenter demokrasi esas alınacaktır. Hak ve özgürlükler alanında evrensel standartlar temel alınacaktır. Bu karar, halkımızın hakkı olan demokrasi ve hukuk devleti standartlarının kurumsallaştırılmasını sağlayacaktır” ifadeleri yer aldı.



Kurultay kararıyla başlatılan program çalışmaları



CHP’nin 6-9 Eylül 2024 tarihli 20. Olağanüstü Kurultayı’nda alınan karar doğrultusunda program değişikliği süreci başlatılmıştı. Sonuç bildirgesinde, ilçe ve il örgütlerinden genel merkeze kadar yürütülen çalışmaların ardından program yazımında son aşamaya gelindiği, ortaya çıkan metinlerin Kurultay’ın onayına sunulacağı belirtildi.



Bildiride, CHP’nin ideolojik temelinin Atatürk’ün modernleşme devrimi, Altı Ok ilkeleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları ile Anadolu ve Trakya’nın tarihsel-felsefi birikimine dayandığı vurgulandı.



Dört ana başlıkta yeni yaklaşım belgeleri



Örgüt Temsilcileri Meclisi’nde, CHP programının çağın koşullarına uygun biçimde yenilenmesi kapsamında dört ana başlıkta hazırlanan yaklaşım belgeleri ele alındı:



Devlet, yönetim ve demokrasi: Parlamenter demokrasi, evrensel hak ve özgürlükler, güçlü yerel yönetimler, şeffaflık, yolsuzlukla mücadele, eşit temsil ve liyakat ilkesi.



Ekonomi ve kalkınma: İnsan odaklı, toplumsal refahı önceleyen, yüksek teknolojiye dayalı üretim ve yeşil dönüşüm vurgusu. Hayat pahalılığına karşı sosyal adalet temelli bir kalkınma anlayışı.



Sosyal devlet: Temel vatandaşlık geliri, çalışan ve emekli yoksulluğuna karşı sosyal güvenlik politikaları, nitelikli ve laik eğitim, akademik özgürlükler ve toplumsal cinsiyet eşitliği.



Dış politika, güvenlik ve dirençlilik: Demokrasi ve refah odaklı dış politika, AB tam üyelik sürecinin hızlandırılması, çok boyutlu diplomasi, TSK modernizasyonu, siber güvenlik ve göçle mücadele.



“CHP değişimin partisidir”



Bildirgede, CHP’nin tarihsel misyonuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“CHP değişimin partisidir, büyük değişimleri başarmış bir partidir. CHP üyeleri için siyasal mücadele bireysel bir kariyer değil, parti programının uygulanması yoluyla ülkenin toplumsal, siyasal ve ekonomik dönüşümünü gerçekleştirmektir. Yeni programımız da bu geleneğe uygun olarak, ülkemizde büyük bir demokrasi ve kalkınma atılımını gerçekleştirecek içerikte olacaktır.”



Kurultay’a sunulacak



CHP’nin dört ana başlıkta şekillenen yaklaşım belgelerinin, tarihsel birikim ve evrensel sol değerlerin senteziyle hazırlandığı belirtilerek, programın nihai metninin Kurultay’ın onayına sunulacağı bildirildi.

