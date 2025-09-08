Örenli İlkokulu’nda açılış ve ağaç dikimi



Yeni dönemin açılış programı, Örenli Yaşam Alanı’nda inşa edilen Örenli İlkokulu’nda düzenlenen törenle başladı. Vali Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, il protokolü ve vatandaşlarla birlikte kurdele kesen Başkan Tutdere, okulun açılışında öğrenci ve velilerle buluştu.

Törenin ardından öğrencilerle birlikte okul bahçesine ağaç diken Tutdere, “geleceğe umut” temsiliyle miniklerle fidanlara can suyu verdi.



“Eğitim kurumlarımızın yanında olacağız”



Açılış konuşmasında eğitimin önemine değinen Başkan Tutdere şunları kaydetti:

“Bugün bahçesinde bulunduğumuz Örenli İlkokulu’nun açılışında olmak, bu yeni eserin bahçesinde bu minik yavrularımızla, ailelerimizle, gençlerimizle birlikte olmak bizi mutlu ediyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese, bu şehrin belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum.

Adıyaman Belediyesi olarak geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de bütün eğitim kurumlarımızın yanında olacağız. Çocuklarımızın sağlıklı, temiz bir ortamda eğitimlerini tamamlamaları için üzerimize ne düşüyorsa onu yaparak yanlarında olacağız.”



Öğrencilerle buluşma ve hediyeler



Örenli İlkokulu’ndaki programın ardından Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Tutdere, öğrencilerin ilk ders zili heyecanına ortak oldu. Çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Tutdere, öğretmenlerle bir araya gelerek yeni dönemde başarı dileklerini iletti.



Zeynep Turgut İlkokulu ziyareti



Başkan Tutdere’nin gün içindeki son durağı ise Zeynep Turgut İlkokulu oldu. Burada da öğrenci ve öğretmenlerle buluşan Tutdere, sınıfları gezerek çocukların coşkusuna eşlik etti. Yeni dönemin Adıyaman’a, eğitim camiasına ve tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni eden Tutdere, eğitime yönelik belediye desteklerinin kararlılıkla süreceğini yineledi.

Kaynak : PHA